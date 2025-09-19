В аэропорту Кабула произошли масштабные сбои

В работе аэропорта Кабула второй день фиксируют сбои из-за проблем с интернетом

Кабульский аэропорт второй день работал со сбоями из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана, передает Tolo News.

Портал сообщает, что замедление оптоволоконного интернета в столице страны началось накануне в 12:00 (10:00 мск).

«Из-за отключения афганскими властями широкополосного интернета и отсутствия мобильной сети в ряде северных провинций международный аэропорт Кабула второй день подряд испытывает масштабные сбои и перебои в полетах», — говорится в материале.

Пассажиры из северных провинций Балх, Тахар, Баглана и Бадахшан из-за отсутствия сети не смогли подтвердить билеты онлайн, согласовать детали поездки с турагенствами и получить другие услуги.

В четверг, 18 сентября, широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

Ранее российский этнограф выложил первое фото после возвращения из афганского плена.