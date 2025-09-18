На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МЧС предупредили о подходе волн у берегов Камчатки после землетрясения

Shutterstock

Специалисты главного управления  МЧС России по  Камчатскому краю после землетрясения предупредили о  возможном подходе волн у  берегов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Село Никольское, поселок Усть-Камчатск возможен подход волны до 0,5 метра. Мыс Лопатка — до 1,5 м, Петропавловск-Камчатский — до 0,1 метра», — говорится в заявлении.

В ведомстве предупредили местных жителей не подходить близко к воде.

До этого на Камчатке после мощного землетрясения магнитудой 7,2 была объявлена угроза цунами для восточного побережья полуострова.

Землетрясение, достигшее магнитуды 7,2, произошло в 6:58 по местному времени (21:58 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 93 километрах к северо-востоку от города Петропавловск-Камчатский.

18 сентября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,4, зафиксированном у восточного побережья Камчатки. Эпицентр сейсмического события располагался в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, а гипоцентр (очаг) землетрясения находился на глубине 40 километров.

Ранее появилось видео с Камчатки после землетрясения.

