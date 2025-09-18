На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать выбросила трехлетнюю дочь в озеро на почве депрессии

В Индии мать бросила дочь в озеро, ребенка не спасли
true
true
true
close
goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

В Индии женщину задержали за то, что она избавилась от собственной трехлетней дочери во время прогулки. Об этом сообщает Times of India.

О произошедшем стало известно после того, как рано утром полицейский, совершавший обход около озера в городе Аджмер, заметил женщину и мужчину. В беседе с ним первая пояснила, что она гуляла с дочерью, но та где-то потерялась, и теперь они с партнером ищут ребенка.

Полицейский сообщил коллегам, после чего начались поиски. В результате девочку нашли в озере, но к тому моменту она уже не дышала. Посмотрев видеозаписи с места, сотрудники правоохранительных органов заметили несостыковки между увиденным и словами матери.

На допросе женщина рассказала, что была замужем за мужчиной из города Варанаси, но мужчина не мог ее обеспечивать, поэтому она ушла к новому возлюбленному. На почве неспособности первого мужа ее содержать, у женщины якобы развилась депрессия. Тяжелое состояние подтолкнуло ее к мысли о том, что ей стоит избавиться от ребенка.

Свою вину задержанная признала. Ее арестовали.

Ранее в Туве двухлетняя девочка упала в канализационный колодец, когда мать отвлеклась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами