Мать выбросила трехлетнюю дочь в озеро на почве депрессии

В Индии женщину задержали за то, что она избавилась от собственной трехлетней дочери во время прогулки. Об этом сообщает Times of India.

О произошедшем стало известно после того, как рано утром полицейский, совершавший обход около озера в городе Аджмер, заметил женщину и мужчину. В беседе с ним первая пояснила, что она гуляла с дочерью, но та где-то потерялась, и теперь они с партнером ищут ребенка.

Полицейский сообщил коллегам, после чего начались поиски. В результате девочку нашли в озере, но к тому моменту она уже не дышала. Посмотрев видеозаписи с места, сотрудники правоохранительных органов заметили несостыковки между увиденным и словами матери.

На допросе женщина рассказала, что была замужем за мужчиной из города Варанаси, но мужчина не мог ее обеспечивать, поэтому она ушла к новому возлюбленному. На почве неспособности первого мужа ее содержать, у женщины якобы развилась депрессия. Тяжелое состояние подтолкнуло ее к мысли о том, что ей стоит избавиться от ребенка.

Свою вину задержанная признала. Ее арестовали.

