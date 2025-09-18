На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестованный бывший глава Петрозаводска хочет отправиться на СВО по контракту

Адвокат Кукушкин: арестованный экс-мэр Петрозаводска Любарский хочет на СВО
true
true
true
close
vkl1968/VK

Бывший заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, обвиняемый получении взяток на сумму около 37 млн рублей, обращался в Минобороны по вопросу заключения контракта для участия в спецоперации. Об этом рассказал его адвокат Александр Кукушкин в беседе с ТАСС.

«Действительно, 4 июля обращался Владимир Константинович, тишина с тех пор. После этого я еще обратился с адвокатским запросом, потому что хотелось бы получить ответ. Пока тишина», — сказал юрист.

Как заявляло следствие, с 2017 по 2022 год бывший чиновник через посредника получил взятки от представителей коммерческого предприятия, которое предоставляло услуги по организации питания для организаций здравоохранения и социальной сферы региона.

Это касалось, в том числе, оказания услуг по организации лечебного питания и приемки выполненных работ для учреждений здравоохранения Карелии.

В ноябре 2023 года Любарский, который ушел добровольцем на спецоперацию и позже получил ранения, вернулся в Петрозаводск.

Ранее похудевший на 25 кг за время ареста бывший депутат попросился на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами