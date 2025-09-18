Арестованный бывший глава Петрозаводска хочет отправиться на СВО по контракту

Бывший заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, обвиняемый получении взяток на сумму около 37 млн рублей, обращался в Минобороны по вопросу заключения контракта для участия в спецоперации. Об этом рассказал его адвокат Александр Кукушкин в беседе с ТАСС.

«Действительно, 4 июля обращался Владимир Константинович, тишина с тех пор. После этого я еще обратился с адвокатским запросом, потому что хотелось бы получить ответ. Пока тишина», — сказал юрист.

Как заявляло следствие, с 2017 по 2022 год бывший чиновник через посредника получил взятки от представителей коммерческого предприятия, которое предоставляло услуги по организации питания для организаций здравоохранения и социальной сферы региона.

Это касалось, в том числе, оказания услуг по организации лечебного питания и приемки выполненных работ для учреждений здравоохранения Карелии.

В ноябре 2023 года Любарский, который ушел добровольцем на спецоперацию и позже получил ранения, вернулся в Петрозаводск.

Ранее похудевший на 25 кг за время ареста бывший депутат попросился на СВО.