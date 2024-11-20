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Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей

СК РФ: экс-главу Петрозаводска Любарского обвиняют во взятке на 37 млн рублей

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Пресс-служба ФСБ России

Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 37 миллионов рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карелии, на данный момент он считается подозреваемым, и с ним продолжаются следственные мероприятия.

По информации, предоставленной следственными органами, уголовное дело против Любарского возбуждено по статье, касающейся получения взятки в особо крупном размере. Следствие указывает, что в период с 2017 по 2022 годы он, занимая должность муниципального служащего, через посредника получил значительные суммы от представителей коммерческого предприятия, которое предоставляло услуги по организации питания для организаций здравоохранения и социальной сферы региона.

В сообщении следственного управления подчеркивается, что денежные средства передавались Любарскому за оказание помощи в решении различных вопросов, связанных с предоставлением необоснованных преимуществ этому предприятию при подписании и выполнении государственных контрактов. Это касалось, в том числе, оказания услуг по организации лечебного питания и приемки выполненных работ для учреждений здравоохранения Карелии.

В настоящий момент решается вопрос о формальном предъявлении обвинения Любарскому и выборе меры пресечения, что может включать его арест в ожидании дальнейшего разбирательства. Учитывая серьезность обвинений, следственные действия будут проводиться тщательно и с максимальной эффективностью для установления всех фактов дела.

Стоит отметить, что в ноябре 2023 года Любарский, который ушел добровольцем на спецоперацию и позже получил ранения, вернулся в Петрозаводск. Ранее, в июне 2023 года, депутаты городской думы приняли его отставку. Любарский родился в 1968 году и имеет богатый опыт службы в правоохранительных органах. Он служил в ВДВ, а также в карельской милиции, где прошел путь от рядового до майора полиции, и занимал различные управленческие посты в регионах.

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