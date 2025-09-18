На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали онлайн-операции, которые нельзя совершать с публичным Wi-Fi

IT-эксперт Пермяков: банковские операции нельзя совершать с публичным Wi-Fi
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Опрошенные RT эксперты настоятельно не рекомендуют совершать критически важные операции при подключении к публичным Wi-Fi-сетям. Как пояснил директор Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, к числу рискованных действий относятся банковские переводы, подключение к порталу госуслуг, онлайн-платежи и любые другие операции, связанные с передачей конфиденциальной информации.

Директор по информационным технологиям БКС банка Дмитрий Сыцко в свою очередь сравнил использование публичного Wi-Fi с разговором по телефону в переполненном помещении: любые передаваемые данные могут быть перехвачены злоумышленниками.

«Любые данные, которыми вы делитесь, могут оказаться в чужих руках. Поэтому лучшая стратегия — осторожность в открытых сетях и не использовать их для операций, требующих защиты личной информации», — заключил эксперт.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин до этого объяснил, в каких случаях перевод с карты на карту вызовет подозрения у банка.

Он напомнил, что в России существует официальный перечень организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Финансирование таких объединений или их членов влечет за собой уголовную ответственность, предупредил юрист.

Ранее эксперт рассказал, какие данные стоит оберегать от мошенников тщательнее всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами