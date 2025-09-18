Эксперты назвали онлайн-операции, которые нельзя совершать с публичным Wi-Fi

Опрошенные RT эксперты настоятельно не рекомендуют совершать критически важные операции при подключении к публичным Wi-Fi-сетям. Как пояснил директор Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, к числу рискованных действий относятся банковские переводы, подключение к порталу госуслуг, онлайн-платежи и любые другие операции, связанные с передачей конфиденциальной информации.

Директор по информационным технологиям БКС банка Дмитрий Сыцко в свою очередь сравнил использование публичного Wi-Fi с разговором по телефону в переполненном помещении: любые передаваемые данные могут быть перехвачены злоумышленниками.

«Любые данные, которыми вы делитесь, могут оказаться в чужих руках. Поэтому лучшая стратегия — осторожность в открытых сетях и не использовать их для операций, требующих защиты личной информации», — заключил эксперт.

