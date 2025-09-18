Россиянам объяснили, в каких случаях перевод с карты на карту вызовет подозрения у банка

Переводы денежных средств между банковскими картами могут привлечь внимание финансовых учреждений, если такие операции нарушают действующее законодательство Российской Федерации. Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин в беседе с RT напомнил, что в России существует официальный перечень организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Финансирование таких объединений или их членов влечет за собой уголовную ответственность, предупредил юрист.

Особый контроль, по его словам, осуществляется и за операциями, связанными с так называемыми дропперами — лицами, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским картам.

«Летом 2025 года законодатели ужесточили наказание. <...> Так, теперь уголовная ответственность наступает за передачу доступа к банковской карте другому лицу для осуществления им неправомерных операций из корыстной заинтересованности», — разъяснил Талызин.

Кроме того, при возникновении подозрений в мошенничестве, легализации преступных доходов или финансировании терроризма банки вправе блокировать карты и приостанавливать операции до выяснения всех обстоятельств, добавил он.

До этого заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, какие данные стоит оберегать от мошенников тщательнее всего.

По его словам, это прежде всего реквизиты банковских карт и учетные данные для входа в онлайн-банкинг. С их помощью мошенники могут моментально обнулить счета, взять кредиты или оформить рассрочку на имя жертвы.

