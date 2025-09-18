У российского школьника остановилось сердце после тренировки

В Воронежской области у мальчика остановилось сердце после тренировки по самбо

В Воронежской области ребенок почувствовал себя плохо после тренировки, его не спасли. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел в местном спорткомплексе. По данным ведомства, 13-летний школьник почувствовал недомогание после тренировки по самбо.

Прибывшие на место медики осмотрели ребенка, состояние пациента оценили как тяжелое, так как температура поднялась до 40,5 градусов, наблюдались другие проблемы с самочувствием. Мальчика доставили в больницу.

«Ребенок был в сознании и разговаривал, однако состояние было тяжелым за счет дыхательной недостаточности и судорожного синдрома», – сообщается в публикации.

Спустя десять минут после поступления у школьника остановилось сердце. Специалисты пытались реанимировать его, но не смогли.

Известно, что ребенок посещал секцию более двух лет, у него был медицинский допуск к занятиям.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку.

