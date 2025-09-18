На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У российского школьника остановилось сердце после тренировки

В Воронежской области у мальчика остановилось сердце после тренировки по самбо
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области ребенок почувствовал себя плохо после тренировки, его не спасли. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел в местном спорткомплексе. По данным ведомства, 13-летний школьник почувствовал недомогание после тренировки по самбо.

Прибывшие на место медики осмотрели ребенка, состояние пациента оценили как тяжелое, так как температура поднялась до 40,5 градусов, наблюдались другие проблемы с самочувствием. Мальчика доставили в больницу.

«Ребенок был в сознании и разговаривал, однако состояние было тяжелым за счет дыхательной недостаточности и судорожного синдрома», – сообщается в публикации.

Спустя десять минут после поступления у школьника остановилось сердце. Специалисты пытались реанимировать его, но не смогли.

Известно, что ребенок посещал секцию более двух лет, у него был медицинский допуск к занятиям.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку.

Ранее российский военный ожил через 52 минуты после остановки сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами