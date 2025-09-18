На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Преподаватель лишился работы из-за обидных прозвищ, которые он придумал своим ученикам

В Австралии учитель лишился работы из-за описаний, которые он дал ученикам
true
true
true
close
Depositphotos

Преподаватель уволился из австралийской школы из-за обидных прозвищ, которые он придумал своим ученикам. Об этом пишет ABC News.

Учитель элитой школы Святого Михаила в Мельбурне уволился после того, как выложил список учеников 6-го класса с «неподобающими описаниями» в документ, который был добавлен во внутреннюю сеть образовательного учреждения.

В этих описаниях были использованы оскорбительные и неуместные слова рядом с именами детей, участвующих в школьном мюзикле «Семейка Аддамс». Одного из учеников учитель называл «крысой». Кроме того, в файле употреблялись выражения «восточноевропейский» и «азиат», а также «глаза как у аниме», «богатый» и «всегда смотрит в зеркало».

В школе провели расследование и нашли сотрудника, причастного к инциденту. Он выразил искреннее сожаление, но в итоге потерял работу. По словам директора гимназии, такое поведение педагога абсолютно неприемлемо, а безопасность и благополучие учеников остаются главным приоритетом.

Ранее в Екатеринбурге учителя, бросившего ручку в ученика, обвинили в жестоком обращении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами