Преподаватель лишился работы из-за обидных прозвищ, которые он придумал своим ученикам

В Австралии учитель лишился работы из-за описаний, которые он дал ученикам

Преподаватель уволился из австралийской школы из-за обидных прозвищ, которые он придумал своим ученикам. Об этом пишет ABC News.

Учитель элитой школы Святого Михаила в Мельбурне уволился после того, как выложил список учеников 6-го класса с «неподобающими описаниями» в документ, который был добавлен во внутреннюю сеть образовательного учреждения.

В этих описаниях были использованы оскорбительные и неуместные слова рядом с именами детей, участвующих в школьном мюзикле «Семейка Аддамс». Одного из учеников учитель называл «крысой». Кроме того, в файле употреблялись выражения «восточноевропейский» и «азиат», а также «глаза как у аниме», «богатый» и «всегда смотрит в зеркало».

В школе провели расследование и нашли сотрудника, причастного к инциденту. Он выразил искреннее сожаление, но в итоге потерял работу. По словам директора гимназии, такое поведение педагога абсолютно неприемлемо, а безопасность и благополучие учеников остаются главным приоритетом.

Ранее в Екатеринбурге учителя, бросившего ручку в ученика, обвинили в жестоком обращении.