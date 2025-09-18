Россияне, которые год провели под арестом на Шри-Ланке, вернулись на родину

Граждане РФ Николай Кольчевский и Савелий Курылев, которые год провели под арестом за ловлю ящериц, насекомых и других представителей фауны на Шри-Ланке, вернулись на родину 15 сентября. Об этом сообщает МИД РФ.

«Вынесено гуманное решение, позволившее российским гражданам, выплатив штраф, возвратиться в Россию после более чем годового ареста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за россиян поручилось посольство РФ, а министр иностранных дел Сергей Лавров лично обращался по этому вопросу к шриланкийскому коллеге.

По данным SHOT, 29 августа 2024 года Савелия и Николая, которым тогда было 17 лет и 21 год соответственно, задержали «с поличным» при ловле ящериц неподалеку от отеля, в котором они остановились вместе с семьями.

Туристов увезли в полицию и допросили без присутствия родителей, переводчика и адвоката. Почти сутки родные ничего не знали о судьбе задержанных, так как связи с ними не было. Утверждалось, что офицер полиции звонил родителям ловцов животных и предлагал «договориться».

Ранее на Шри-Ланке задержали туристку, которая вышла на улицу в полуголом виде.