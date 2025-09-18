На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне, которые год провели под арестом на Шри-Ланке, вернулись на родину

МИД РФ: незаконно ловившие животных на Шри-Ланке россияне вернулись на родину
true
true
true
close
Nicky Woo/Global Look Press

Граждане РФ Николай Кольчевский и Савелий Курылев, которые год провели под арестом за ловлю ящериц, насекомых и других представителей фауны на Шри-Ланке, вернулись на родину 15 сентября. Об этом сообщает МИД РФ.

«Вынесено гуманное решение, позволившее российским гражданам, выплатив штраф, возвратиться в Россию после более чем годового ареста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за россиян поручилось посольство РФ, а министр иностранных дел Сергей Лавров лично обращался по этому вопросу к шриланкийскому коллеге.

По данным SHOT, 29 августа 2024 года Савелия и Николая, которым тогда было 17 лет и 21 год соответственно, задержали «с поличным» при ловле ящериц неподалеку от отеля, в котором они остановились вместе с семьями.

Туристов увезли в полицию и допросили без присутствия родителей, переводчика и адвоката. Почти сутки родные ничего не знали о судьбе задержанных, так как связи с ними не было. Утверждалось, что офицер полиции звонил родителям ловцов животных и предлагал «договориться».

Ранее на Шри-Ланке задержали туристку, которая вышла на улицу в полуголом виде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами