В Шри-Ланке задержали двух российских туристов, которые ловили ящериц около отеля

Российского подростка и его старшего друга задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 17-летнего Савелия и 21-летнего Николая, приехавших на остров вместе с семьями, поймали с поличным утром 29 августа. Молодые люди занимались тем, что охотились на ящериц неподалеку от своего отеля.

Туристов увезли в полицию и, как рассказал вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, допросили без присутствия родителей, переводчика и адвоката. Почти сутки родные ничего не знали о судьбе задержанных, так как связи с ними не было.

Мельников говорит, что россиян могли задержать для того, чтобы выманить деньги. Известно, что офицер полиции уже позвонил родителям ловцов ящериц и предлагал «договориться».

Молодых людей обвиняют в нарушении природоохранного законодательства, они находятся в изоляторе уже пять дней. Сегодня их должны доставить в суд.

Ранее в Китае задержали туриста, который справил нужду, забравшись на 71-метровую статую Будды.