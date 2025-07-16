Туристку, которая вышла на улицу в полуголом виде, отдали под суд на Шри-Ланке

Туристку задержали на Шри-Ланке после того, как она вышла на улицу полураздетой

Туристка прошлась полуголой по туристической зоне на Шри-Ланке и попала под суд, передает Daily Mirror Sri Lanka.

Инцидент произошел днем 14 июля в районе залива Аругам. «Частично одетая» женщина была остановлена сотрудниками полиции, когда шла из одного отеля в другой. Какой именно предмет одежды на ней отсутствовал, не уточняется.

Правоохранители установили, что задержанная является гражданкой Таиланда. Также выяснилось, что она прибыла на остров в сопровождении гражданина США и забронировала номер в одном из отелей с 11 по 20 число этого месяца.

Теперь, согласно местным законам, женщине грозит наказание за непристойное поведение в общественном месте. Власти Шри-Ланки проинформировали о случившемся посольство Таиланда.

Ранее в Мексике на туристку в мини-юбке напали 13 полицейских за «нарушение моральных норм».