Мигранта задержали после избиения механика российской гоночной команды

Гонщик Сальников: 19-летнего мигранта задержали по делу об избиении механика команды ПСМ
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемого по делу об избиении главного механика гоночной команды ПСМ спорт Алексея Артамонова задержали, им оказался 19-летний мигрант из Туркмении, заявил «Газете.Ru» глава команды Александр Сальников.

«Дело расследует линейный отдел полиции на самом минимальном уровне, соответственно, общение с нами в какой-то момент прервалось. Нам не стали давать никакую информацию, потребовали, чтобы выходили только адвокаты. Когда адвокаты вышли, то также отправляли в поиск [браузера] искать телефоны дознавателей. Сегодня утром ситуация немного изменилась. Дознаватели сегодня сами позвонили, сказали, что задержан девятнадцатилетний представитель Туркмении, который сейчас находится в Набережных Челнах, в центре содержания незаконных мигрантов», — сказал он.

Сальников отметил, что нападавших было несколько – неизвестно, задержаны ли остальные.

«Пока мы не понимаем, было ли ему предъявлено какое-то обвинение или нет. Он был не один, их было несколько. По остальным мы ничего не знаем. Ну и другая проблема, что второй наш пострадавший даже не был официально признан потерпевшим. Мы не получили никакого документа, хотя было написано официальное заявление. Но оно дальше не имело никакой ход, и плюс почему-то эти два дела разделены, и разные дознаватели ими занимаются. Опять же, дознаватели низкого уровня. Соответственно, мы сразу сделали вывод, что просто все это сейчас закончится либо хулиганством, либо закрытием этого дела. Поэтому мы стали обращаться во все возможные инстанции», — сказал он.

Александр Сальников до этого рассказал «Газете.Ru» о произошедшем. Автомеханика Алексея Артамонова команды ПСМ спорт избили в Казани во время прогулки. Пострадавшему сделали операцию, ему удалили гематому и часть черепа, сообщил Сальников.

Ранее нападения подростков на граждан Узбекистана в Приморье вызвали скандал.

