«Удалили часть черепа»: в Казани избили главного механика автоспортивной команды

Главного механика автогоночной команды ПСМ спорт избили в Казани, на него напали со спины – пострадавший Алексей Артамонов лежит в коме, заявил «Газете.Ru» глава организации Александр Сальников. Он составил открытое письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой наказать виновных, ибо дело «пытаются замять».

«Ситуация безвыходная. По крупицам информации, которая у нас есть — дело пытаются либо замять, либо квалифицировать по очень мягкой статье. Почти уверен, что всех задержанных и опознанных, по словам следователя, признавших свою вину представителей — отпустили. Дело если и возбуждено, то по очень мягкой статье. С нашими адвокатами на контакт не идут и отправляют в поиск [браузера]. Ситуация произошла [в Казани] на улице Пушкина предположительно около дома 26. Трое членов команды: инженер и два механика возвращались с прогулки по улице Баумана. Без видимых причин или конфликта сзади на них напали. Двое получили раны. В частности, одному было наложено потом шесть швов. А Алексей [Артамонов] не видел нападавших – они [напали] со спины. Получил удар в лицо потерял ориентацию и упал на плитку. Лужа крови до сих пор не отмыта. Сразу впал в кому и находиться там неделю», — сказал он.

Сальников считает важным обратиться и к главе Татарстана. По его словам, Рустам Минниханов – большой поклонник автогонок.

«Президент Татарстана — большой поклонник и любитель автоспорта. Мы участвовали с ним в одних соревнованиях несколько лет назад. Но на более низком уровне. По нашей информации, дело [пытаются замять] — мы пытаемся докричаться до него в первую очередь. По мнению наших адвокатов, по какой-то причине было принято решение возбудить дело по легкой статье или вообще не возбуждать. Причины мы не понимаем и будем разбираться. Но мы просто вынуждены искать помощи со стороны руководителей ведомств и глав регионов», — сказал он.

За пострадавшим, как сообщил глава команды ПСМ, ухаживает мать.

«Алексея довольно долго везли и операцию сделали с большим опозданием. Это слова врачей. Операция длилась практически четыре часа. Убрали гематому и пришлось удалить часть черепа. За Алексеем ухаживает мама, и завтра она пойдет подавать заявление в Следственный комитет. Есть еще несколько странностей: второй потерпевший написал заявление, но ему не сообщили, что он потерпевший по этому делу», — сказал он.

Ранее в Челябинске подростки «поставили на счетчик» сына бойца СВО и избили.