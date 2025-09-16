«Да лицо разбей ему просто»: нападения на узбеков в Приморье вызвали международный скандал

Во Владивостоке группа подростков избивала и оскорбляла трудовых мигрантов из Узбекистана. На видео с нападениями обратил внимание советник министра экологии Узбекистана и бывший депутат законодательной палаты страны Расул Кушербаев, который рассказал, что консульство не оказало пострадавшим никакой помощи. После этого в дипмиссии сообщили, что направили ноты российским властям и обратились в правоохранительные органы. Личности нападавших уже установили. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке направило российским властям ноты и потребовало принять меры после инцидента с участием граждан Узбекистана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный консул Юсуп Кабулжанов.

По его словам, сотрудники дипмиссии связались с пострадавшими, оказали им юридическую помощь и обратились в правоохранительные органы.

«Мы обратились с официальным заявлением в УВД по г. Владивостоку и направили ноты в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех необходимых мер по данному факту. Данные события находятся на особом контроле Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке и правоохранительных органов России», — отметил Кабулжанов.

Что произошло?

14 сентября Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока» опубликовал несколько роликов, на которых группа подростков нападет на мигрантов. По данным канала, подростки сначала бросались камнями в автомобили, толпой набросились и избили нескольких человек, а затем попытались угнать машину одного из пострадавших.

На видео видно, что несколько человек преследуют водителя грузового автомобиля, когда он заходит в магазин. Один из нападавших пытается повалить мужчину на землю. Далее человек, который остается за кадром, призывает: «Да *** [лицо] разбей ему просто». Весь инцидент сопровождается смехом нападавших, избиение продолжается уже в магазине. После этого водитель выходит на улицу, где группа подростков продолжает избивать его руками и ногами.

В другом ролике один из подростков кидает камень в проезжающий автомобиль такси, после чего машина останавливается и оттуда выходит мужчина. Снимающий видео заявляет, что это «новый рамс». Между водителем и нападавшими завязывается потасовка, все это время в машине находится пассажир. Когда таксист отходит от автомобиля, один из нападавших садится за руль, но не трогается с места. В итоге подросток покидает машину, в это время из автомобиля выходит и пассажир. Нападавшие пытаются втянуть в потасовку и его.

На публикацию 15 сентября обратил внимание советник министра экологии Узбекистана и бывший депутат законодательной палаты страны Расул Кушербаев. В своем Telegram-канале он заявил, что пострадавшие жаловались на то, что при обращении в консульство им не оказали помощи, и призвал узбекские ведомства принять меры по факту нападений.

Личности подростков установили

16 сентября СК РФ по Приморскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) по факту нападения.

«Подростки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без повода и причин повредили припаркованный автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. После этого фигуранты напали на водителя грузовой машины. Кроме того, подозреваемые ворвались в круглосуточный магазин на улице Хабаровской и в присутствии покупателей и продавца напали на мужчину. Далее фигуранты напали на водителя такси и пассажира, который находился в салоне», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что личности всех нападавших уже установлены, один из них задержан, двое сейчас разыскиваются. Ранее подозреваемые уже попадали в поле зрения правоохранителей и «характеризуются отрицательно». Один из подростков — фигурант уголовного дела о хулиганстве в магазине, которое сейчас рассматривается в суде.

Приморская прокуратура также сообщила о проведении проверки. В пресс-службе правительства Приморья рассказали ТАСС, что агентство миграционной политики региона находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами. Там также уточнили, что пострадавшие мигранты находятся на территории Приморского края законно.