МТС Exolve внедрил цифровые сервисы для крупной EdTech-компании России

МТС Exolve предоставил цифровые сервисы для Skillbox
Shutterstock

МТС Exolve внедрил цифровые сервисы для EdTech-компании Skillbox, сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта МТС Exolve внедрила в онлайн-школу Skillbox коммуникационные решения, среди которых виртуальная АТС, интеллектуальный выбор исходящего номера и другие.

В компании отметили, что сервисы помогут оперативно взаимодействовать с клиентами, улучшат эффективность маршрутизации и повысят вовлеченность пользователей.

Кроме того, теперь сотрудники Skillbox смогут пользоваться услугами речевой аналитики, интеграцией с CRM и другими инструментами облачной телефонии.

«Для нас важно, чтобы каждый студент, текущий и будущий, получал оперативную и качественную обратную связь. Внедрение решений от МТС Exolve помогло автоматизировать процессы и обеспечить высокий уровень взаимодействия с пользователями на всех этапах», — прокомментировал сооснователь и генеральный директор холдинга Skillbox Сергей Попков.

Директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас отметил, что благодаря внедрению цифровых сервисов компания Skillbox получила современные решения для гибкого управления коммуникациями.

«Они позволяют не только автоматизировать процессы, но и масштабировать коммуникации, а также создавать положительный пользовательский опыт, соответствующий высоким требованиям современной аудитории», — сказал он.

