Адвокаты экс-министра Абызова прокомментировали информацию о новом деле

Сторона защиты экс-министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова, осужденного на 12 лет, не располагает информацией о возможном новом уголовном деле в его отношении. Об этом сообщил РИА Новости один из адвокатов Абызова.

«Не обладаю такой информацией», — ответил собеседник агентства на вопрос о новом уголовном деле против его клиента.

Сообщается, что другой адвокат бывшего министра отказался давать комментарии.

В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

На имущество Абызова и других обвиняемых, а также на подконтрольные им компании стоимостью свыше 37 млрд рублей был наложен арест для возмещения причиненного ущерба.

Ранее экс-министра Абызова этапировали в столицу для возможного рассмотрения нового дела.