Крупнейший завод Heineken во Франции эвакуировали из-за утечки аммиака

Во Франции эвакуировали пивоваренный завод нидерландской компании Heineken, находящийся в Монс-ан-Барёле. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, эвакуацию более 300 сотрудников провели 13 августа из-за утечки аммиака в строящемся помещении предприятия. Отмечается, что уровень токсичности в воздухе после утечки находится в пределах нормы и не представляет опасности для жителей ближайших районов.

Завод Heineken в Монс-ан-Барёле является крупнейшим предприятием компании во Франции как по площади, так и по мощности. В 2024 году завод выпустил 260 млн литров пива.

До этого сообщалось об инциденте в США, где с рельсов сошел поезд с «опасным грузом». Крушение произошло в небольшом городке Гордон в округе Пало-Пинто примерно в 100 километрах от Форт-Уэрта. В результате него 35 цистерн и грузовых вагонов сошли с рельсов. Некоторые из них загорелись.

Отмечается, что утечки содержимого из вагонов не произошло.

Ранее в Ираке 621 паломник пострадал от удушья из-за утечки хлора.