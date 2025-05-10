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150 тысяч человек попросили остаться дома из-за токсичного облака в Каталонии

Infobae: в пяти районах Испании объявлен режим ЧС из-за пожара на складе хлора
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Corps of Firefighters of Catalonia

В пяти районах испанской Каталонии был объявлен режим ЧС из-за пожара на складе, на котором хранилось 70 тонн хлора для бассейнов. Об этом пишет Infobae.

Завод произошел на складе Clim Waterpool в Каталонии около 2:20 по местному времени.

Жителей городов Виланова-и-ла-Желтру, Сан-Пере-де-Рибес и Кубельес в Барселоне, а также Куниты и Калафеля в Таррагоне призвали не выходить на улицу, держать двери и окна закрытыми и не пользоваться кондиционерами. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается, однако в Каталонию прибыли несколько дополнительных бригад неотложной помощи. Для облегчения работы экстренных служб было частично ограничено дорожное движение.

По данным пожарной службы Каталонии, сейчас пожар уже локализован.

«Мы остановили распространение на соседние склады. Одна из задач — следить за шлейфом, образовавшимся в результате пожара, отслеживать его развитие и уровень токсичности», — сообщили пожарные.

В борьбе с огнем привлечены 60 пожарных и двадцать специальных бригад, в том числе группа по работе с технологическими и эксплуатационными рисками и аварийно-спасательный автомобиль химической разведки.

До этого в Германии почти 20 человек отравились хлором в бассейне.

Ранее нижегородская семья попала в больницу с отравлением после похода в сауну.

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