Фигурантам дела о массовом отправлении шаурмой в Москве вынесли приговор

Суд приговорил шестерых виновных в отравлении шаурмой в Москве от 2 до 3 лет
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд вынес приговор шестерым фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой в Москве в 2023 году. Об этом сообщили на сайте столичной прокуратуры.

По данным ведомства, фигурантами дела стали индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, а также генеральный директор частной организации-производителя и его заместитель Олег Акопов, Эльгина Кахраманова, Фарход Ашуров, Саиджон Абдуганиев, Абдулвахид Максудов и Людмила Куклина. Они были признаны виновными по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также об организации незаконной миграции.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа суд приговорил Акопова к 3 годам лишения свободы, Максудова — 2 годам 6 мес. лишения свободы; Кахраманова , Ашурова, Абдулганиева каждого к 2 годам. лишения свободы, Куклину к 1 году лишения свободы», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что фигуранты дела будут отбывать наказание в колонии общего режима. Подсудимых также лишили права заниматься оказанием услуг в сфере общественного питания сроком на один год.

В августе 2023 года в больницы столицы с признаками пищевого отравления обратились 55 человек. Большинство из них находились на стационарном лечении. Все они заказывали шаурму в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской.

Полиция разыскала предполагаемых злоумышленников в массовом отравлении и задержала. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее на западе Турции произошло массовое отравление куриной шаурмой.

