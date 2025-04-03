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На западе Турции произошло массовое отравление куриной шаурмой

NTV: более 300 человек обратились к врачам после отравления шаурмой в Турции
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AP

Несколько сотен человек обратились за медицинской помощью после того, как съели куриную шаурму в одной из лавок в провинции Коджаэли на западе Турции. Об этом сообщил местный телеканал NTV.

По информации журналистов, речь идет о заведении общественного питания в районе Керфез. Клиенты данного кафе начали массово жаловаться на боли в желудке и тошноту.

«Более 300 человек с симптомами отравления поступили в больницы», — говорится в материале.

Из него следует, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

На этом фоне сотрудники полиции опечатали лавку, еда из которой могла стать причиной массового отравления. Правоохранители начали расследование, в рамках которого представители местного департамента сельского и лесного хозяйства изъяли из кафе образцы пищи и отправили их на экспертизу.

25 марта суд в Москве на 90 суток приостановил работу одного из местных хостелов, где произошло массовое отравление постояльцев. Большинство пострадавших — строители. При этом 70 людям потребовалась госпитализация.

Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на судебные материалы, еду для рабочих поставляла компания «Енидем». В феврале 2025 года генерального директора этой фирмы арестовали в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в связи с отравлением учащихся местного образовательного учреждения.

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