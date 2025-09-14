В трех регионах России выпал первый снег

В Якутии, Красноярском крае и Туве выпал первый снег

В нескольких российских регионах выпал снег. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что это произошло в Якутии, Красноярском крае и Туве. В горных районах последней республики автомобилисты готовят зимнюю резину. На видео из регионов падающий снег не успевает таять.

В конце этой недели в регионы Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири пришли ночные заморозки. Синоптики прогнозировали, что в Свердловской области температура опустится до -4°C, в Костромской, Ярославской областях — до -2°C, в Курганской — до -3°C, а в Иркутской — -5°C. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и на Алтае тоже ожидали до -2°C, а на юге Тюменской и в Омской областях — до -5°C

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, что такие заморозки считаются опасным явлением погоды. Они касаются регионов России, где еще продолжается вегетационный период. Там могли не успеть убрать весь урожай.

