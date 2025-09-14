На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех регионах России выпал первый снег

В Якутии, Красноярском крае и Туве выпал первый снег
true
true
true
close
Alexey Kamenskiy/Shutterstock/FOTODOM

В нескольких российских регионах выпал снег. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что это произошло в Якутии, Красноярском крае и Туве. В горных районах последней республики автомобилисты готовят зимнюю резину. На видео из регионов падающий снег не успевает таять.

В конце этой недели в регионы Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири пришли ночные заморозки. Синоптики прогнозировали, что в Свердловской области температура опустится до -4°C, в Костромской, Ярославской областях — до -2°C, в Курганской — до -3°C, а в Иркутской — -5°C. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и на Алтае тоже ожидали до -2°C, а на юге Тюменской и в Омской областях — до -5°C

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, что такие заморозки считаются опасным явлением погоды. Они касаются регионов России, где еще продолжается вегетационный период. Там могли не успеть убрать весь урожай.

Ранее почти 30 человек застряли в пабе из-за снегопада.

