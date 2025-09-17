На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Магнитогорске девочка пострадала во время растяжки по вине тренера

Жительница Магнитогорска обвинила тренера дочери в причинении ей серьезных травм
true
true
true

В Магнитогорске девочка получила травму во время растяжки на тренировке. Мама пострадавшей обвинила во всем тренера дочери и рассказала об этом в группе «Черное и белое» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 25 августа на тренировке в академии воздушной акробатики «Dragonfly», куда школьница начала ходить в прошлом месяце. После очередного занятия девочка пожаловалась на боль в руке. Оказалось, что она получила травмы — частичный разрыв сухожилия подвздошной мышцы и выпадение лопатки.

Детский травматолог-ортопед, к которому девочку удалось записать с большим трудом, рекомендовал пройти МРТ. Для этого родители повезли дочь в Челябинск. Спустя две недели после инцидента руководитель спортивной студии заявила матери пострадавший, что ни она, ни тренер тут ни при чем, и отказалась компенсировать расходы на обследование и лечение.

«В результате разговора выяснилось, что у данной организации нет ни лицензии, ни документов, и все это время они работали без договоров и неофициально. Елизавета оформила самозанятость и решила, что она может спокойно работать с детьми. На мою просьбу показать документы, мне отказали, сказали, что покажут это юристу по запросу», — возмущается родительница.

Женщина написала заявление в полицию и подала жалобу в областной Минздрав. Она просит проверить все городские студии, где дети занимаются травмоопасными видами спорта.

Ранее девочка упала и травмировала руку на тренировке по гимнастике в Тюмени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами