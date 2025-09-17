В Магнитогорске девочка пострадала во время растяжки по вине тренера

В Магнитогорске девочка получила травму во время растяжки на тренировке. Мама пострадавшей обвинила во всем тренера дочери и рассказала об этом в группе «Черное и белое» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 25 августа на тренировке в академии воздушной акробатики «Dragonfly», куда школьница начала ходить в прошлом месяце. После очередного занятия девочка пожаловалась на боль в руке. Оказалось, что она получила травмы — частичный разрыв сухожилия подвздошной мышцы и выпадение лопатки.

Детский травматолог-ортопед, к которому девочку удалось записать с большим трудом, рекомендовал пройти МРТ. Для этого родители повезли дочь в Челябинск. Спустя две недели после инцидента руководитель спортивной студии заявила матери пострадавший, что ни она, ни тренер тут ни при чем, и отказалась компенсировать расходы на обследование и лечение.

«В результате разговора выяснилось, что у данной организации нет ни лицензии, ни документов, и все это время они работали без договоров и неофициально. Елизавета оформила самозанятость и решила, что она может спокойно работать с детьми. На мою просьбу показать документы, мне отказали, сказали, что покажут это юристу по запросу», — возмущается родительница.

Женщина написала заявление в полицию и подала жалобу в областной Минздрав. Она просит проверить все городские студии, где дети занимаются травмоопасными видами спорта.

Ранее девочка упала и травмировала руку на тренировке по гимнастике в Тюмени.