В МВД рассказали о новых тревожных уведомлениях от мошенников

МВД сообщило о тревожных уведомлениях от мошенников с просьбами перезвонить
МВД РФ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в своем Telegram-канале о популярной схеме телефонных мошенников.

«Сегодня многие потерпевшие сами звонят аферистам и выполняют их команды. […] Преступники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения. При этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить», – уточнила Волк.

По информации правоохранителей, россияне часто доверяют такого рода аферам, и «решают на всякий случай проверить информацию». Когда гражданин связывается с мошенником, у того в распоряжении оказываются его личные данные. В результате злоумышленнику легче обмануть свою жертву.

Волк предупреждает, что обратные звонки помогают аферистам обходить системы безопасности операторов связи, а также коммерческих организаций. Так именно исходящие вызовы попадают под блокировку систем, если они окажутся подозрительными.

По информации МВД, сообщения с предложением перезвонить могут поступать на мессенджеры или в виде СМС. В ведомстве отмечают случаи, когда подобный спам приходил даже на обыкновенную почту.

Ранее в СПЧ предложили тщательнее расследовать дела, где жертвы мошенников проходят как соучастники.

