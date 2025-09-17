На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пользователи популярного сервиса доставки смогут объединить две корзины в один заказ

Яндекс Еда добавила функцию «Мультизаказ» по всей России
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В Яндекс Еде и Деливери появилась функция «Мультизаказ», позволяющая объединить две корзины в один заказ, сообщает пресс-служба сервисов. Функция работает по всей России (ранее ее тестировали в отдельных регионах).

В компании отметили, что объединить заказы можно из двух магазинов, двух ресторанов или из магазина и ресторана. Это повторяет привычный сценарий офлайн-шопинга сразу в нескольких местах. Также точки заказов должны находиться недалеко друг от друга, пользователь при этом оплачивает только одну доставку.

Сервисы предлагают объединить заказы в поисковой строке, чтобы пользователь смог найти нужные товары и блюда, если их нет в одной точке. Кроме того, можно дополнить заказ товарами из аптеки или магазина.

В будущем функцию планируется добавить в приложения в других странах, где работают сервисы.

