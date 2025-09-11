Суд Дмитрова приговорил адвоката Дьякова к 8,5 года за взятку следователю

Суд приговорил адвоката Дьякова к 8,5 года за взятку следователю в 2 млн руб.

В Московской области Дмитровский городской суд вынес обвинительный приговор адвокату Николаю Дьякову, назначив ему 8,5 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, Дьяков признан виновным в передаче взятки в размере 2 миллионов рублей следователю, который проводил оперативно-розыскные мероприятия.

«Николай Дьяков признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). С учетом представленных государственным обвинителем Дмитровской городской прокуратуры доказательств суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 5 лет», — отмечается в заявлении.

Следствие и суд установили, что 28 мая 2024 года Дьяков попытался подкупить следователя, предложив 2 миллиона рублей за изменение меры пресечения для своего клиента с содержания под стражей на более мягкую форму.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее курский экс-губернатор Смирнов признался в получении откатов на 30 млн рублей.