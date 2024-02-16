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Олег Тиньков* признан иноагентом

Минюст признал иноагентами бизнесмена Олега Тинькова и актера Никиту Кукушкина

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации Минюста, предприниматель участвовал «в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Кроме того, он выступал против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Также в список иноагентов попал актер Никита Кукушкин (признан в РФ иностранным агентом). Согласно заявлению Минюста, артист выступал против спецоперации на Украине, «участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом».

Кроме того, в данный реестр был включен правозащитник Аслан Арцуев, литературный критик Анна Наринская и философ Юлия Синеокая.

Ведомство уточняет, что все эти пять человек проживают за пределами России.

До этого Минюст России внес в список иноагентов Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом), который был премьер-министром РФ с 17 мая 2000-го по 24 февраля 2004 года.

Ранее экс-заместитель главы МИД РФ был признан иноагентом.

*  признан в РФ иностранным агентом
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