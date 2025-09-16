На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор ФБР назвал один из факторов распространения радикальных идей в США

Директор ФБР Пател: соцсети способствуют распространению радикальных идей в США
true
true
true
close
Lev Radin/Global Look Press

Социальные сети стали одним из факторов распространения радикальных идей среди американских граждан. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател, выступая на слушаниях в юридическом комитете сената, передает ТАСС.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что социальные сети совершенно вышли из-под контроля в том, что касается радикализации», — сказал глава ФБР.

Данный вопрос был поднят в контексте покушения на политического активиста Чарли Кирка. Власти США обещали использовать все имеющиеся ресурсы для противодействия организациям левого толка, чьи члены придерживаются радикальных взглядов.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но спасти Кирка не удалось.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека сдал отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды активиста. Свою вину он не признал.

Ранее стало известно, что в активиста Кирка стреляли патронами с идеологическими надписями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами