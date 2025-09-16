Директор ФБР назвал один из факторов распространения радикальных идей в США

Социальные сети стали одним из факторов распространения радикальных идей среди американских граждан. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател, выступая на слушаниях в юридическом комитете сената, передает ТАСС.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что социальные сети совершенно вышли из-под контроля в том, что касается радикализации», — сказал глава ФБР.

Данный вопрос был поднят в контексте покушения на политического активиста Чарли Кирка. Власти США обещали использовать все имеющиеся ресурсы для противодействия организациям левого толка, чьи члены придерживаются радикальных взглядов.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но спасти Кирка не удалось.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека сдал отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды активиста. Свою вину он не признал.

Ранее стало известно, что в активиста Кирка стреляли патронами с идеологическими надписями.