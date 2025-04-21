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Двое подростков пропали в лесу в Пермском крае

Губернатор Махонин: в Пермском крае в лесу потерялись двое подростков
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Depositphotos

В Очерском округе Пермского края двое подростков потерялись в лесу. Сигнал об этом поступил вчера, сообщает губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Один из мальчиков позвонил маме и сообщил, что потерялись в лесу и замерзли. Последний раз выходили на связь в 2 часа ночи», — написал глава региона.

Он добавил, что поисками занимается Краевая служба спасения, Очерский отдел МВД, специалисты МЧС, кинолог, волонтеры и охотники — 27 человек и 13 единиц техники, в том числе используют четыре квадрокоптера.

Махонин также отметил, что на данный момент идут попытки запеленговать телефон потерявшихся подростков.

До этого в Якутии трое приемных детей сбежали из дома родителей ночью. Дети, самому младшему из которых шесть лет, взяли с собой рюкзак. Они и до этого уходили из дома, но позже вернулись самостоятельно.

В прошлом году в Ростовской области в поезде нашли уральского подростка, сбежавшего из дома. 15-летний школьник из Свердловской области сбежал из дома и поехал на море. В качестве транспорта молодой человек выбрал поезд. Ему удалось сесть в состав, следующий из Екатеринбурга в Краснодарский край. На станции «Шахтная» в ходе патрулирования вагонов поезда сотрудники полиции обнаружили беглеца. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

Ранее пропавшего год назад в Карелии ребенка нашли у сектантов в Ульяновской области.

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