Пожилая россиянка пила из луж и ела рябину, чтобы выжить трое суток в лесу

Пенсионерка из Рязанской области потерялась и три ночи провела в лесу, пока ее искали. Об этом говорится в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Лариса Жданова, жительница деревни Ново-Савино, ушла в лес 10 сентября и заблудилась.

По словам дочери пенсионерки, ее 84-летняя мать потеряла телефон в первый же вечер, а затем три дня пила воду из луж, собирала росу с листьев и спала, укрываясь лапником. Кроме того, обессиленной женщине пришлось съесть гроздь рябины.

Трое суток ее искали жители деревни, друзья и знакомы, а также поисковики-добровольцы. В итоге Ларису Яновну нашли грибники в 8 км от ее родной деревни.

«Огромное спасибо людям и собакам, которые две ночи не спали. Сейчас мама в больнице. Почки заработали. Пьет воду и бульон», — подытожила дочь пострадавшей.

