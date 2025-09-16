На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожилая россиянка пила из луж и ела рябину, чтобы выжить трое суток в лесу

В Рязанской области спустя трое суток из леса вывели пропавшую 84-летнюю женщину
true
true
true
close
«ЛизаAlert Рязань»

Пенсионерка из Рязанской области потерялась и три ночи провела в лесу, пока ее искали. Об этом говорится в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Лариса Жданова, жительница деревни Ново-Савино, ушла в лес 10 сентября и заблудилась.

По словам дочери пенсионерки, ее 84-летняя мать потеряла телефон в первый же вечер, а затем три дня пила воду из луж, собирала росу с листьев и спала, укрываясь лапником. Кроме того, обессиленной женщине пришлось съесть гроздь рябины.

Трое суток ее искали жители деревни, друзья и знакомы, а также поисковики-добровольцы. В итоге Ларису Яновну нашли грибники в 8 км от ее родной деревни.

«Огромное спасибо людям и собакам, которые две ночи не спали. Сейчас мама в больнице. Почки заработали. Пьет воду и бульон», — подытожила дочь пострадавшей.

Ранее пропавший в Ленобласти пенсионер провел в лесу 16 дней и отметил там день рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами