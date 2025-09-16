На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нидерландах рассказали о сексуальном насилии в приютах для украинских беженцах

NlTimes: украинки и их дети подвергаются изнасилованиям в приютах в Нидерландах
Depositphotos

Украинки и их дети массово подвергаются изнасилованиям в приютах для беженцев в Нидерландах. Об этом пишет The NL Times.

В Нидерланды ежедневно прибывают около 300 украинских беженцев. Сейчас в приютах для них проживают около 100 тыс. человек при населении страны в 18 млн человек, и приюты переполнены.

«Мы замечаем, что жертвы всегда не решаются сообщить о своем опыте или не знают, куда идти. В то время как в Нидерландах на самом деле очень хорошая система ухода и помощи женщинам, включая центры для жертв сексуального насилия», — прокомментировала эту ситуацию представительница организации помощи украинцам в Нидерландах «Опора» Мария Шайдрова.

Именно «Опора» и собрала данные о сексуальном насилии в отношении беженок и их детей. Известно о 30 случаях изнасилования женщин и девяти случаях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, однако предполагается, что реальные что реальные числа выше. По мнению Шайдровой одним из факторов, способствующих изнасилованию, является наличие общих душевых комнат в приютах. Она предположила, что даже небольшие изменения политики руководства приютом могут оказать значительное влияние на ситуацию.

Ранее в Казахстане мужчину осудили на 22 года за изнасилование двух девочек.

