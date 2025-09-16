На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии главу благотворительного фонда обвиняют в мошенничестве

Baza: в Уфе основательницу фонда помощи больным детям обвинили в мошенничестве
Depositphotos

Несколько жителей столицы Башкирии, Уфы обвинили сотрудницу благотворительного фонда в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Юлия (имя изменено) рассказала «Базе», что в мае к ней на работу приехала ее подруга, основательница фонда помощи детям с ограниченными возможностями «Меняем жизнь вместе» Ольга Медведева. Она попросила открыть приложение банка и предупредила, что сейчас ей придут деньги на карту. Все происходящее она снимала на камеру. Женщина доверилась Ольге, ведь фонд помогал ее детям», — говорится в посте.

Но вместо зачислений на Юлю оформили два кредита на общую сумму 460 тысяч рублей. Деньги тут же перевели на карту Медведевой. Из сообщения следует, что Ольга заверила Юлию, что деньги поступят и задолженность закроется. После этого основательница фонда якобы перестала выходить на связь со знакомой.

На момент случившегося пострадавшая женщина была беременна. Из-за кредитов ей не одобрили ипотеку, семья не смогла достроить дом и осталась без жилья. По данным Baza, на фоне стресса женщина потеряла ребенка. По словам Юлии, есть и другие пострадавшие от действий главы благотворительной организации. По словам Юлии, речь идет как минимум о семи жителях Республики.

Ранее школьник перевел мошенникам полмиллиона, чтобы защитить отца от «уголовного наказания».

