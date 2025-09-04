На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СБУ заявила о задержании 8 лиц, помогавших уклонистам

Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании восьми лиц, подозреваемых в оказании платных услуг мужчинам призывного возраста с целью уклонения от мобилизации в Вооруженные Силы Украины (ВСУ).

«По результатам комплексных мероприятий задержаны 8 человек, которые за суммы от 3,5 до 15 тысяч долларов помогали военнообязанным избежать призыва», — отметили в ведомстве.

Как утверждает СБУ, в Киеве была задержана преподавательница одного из столичных университетов, которая оформляла уклонистов на фиктивное обучение в аспирантуре или на работу в определенное учреждение. После зачисления, уклоняющиеся от службы ожидали получения отсрочки. Для передачи необходимых документов в военкомат эта преподавательница привлекла знакомого, имевшего связи в военкомате.

В Кропивницком сотрудники правоохранительных органов при получении взятки задержали секретаря местной военно-врачебной комиссии, которая незаконно выдавала призывникам повестки с отсрочкой в один месяц под предлогом дополнительного медицинского обследования.

В Черкасской области СБУ задержала мужчину, который организовывал перевозку потенциальных призывников в Молдавию. По данным следствия, уклоняющихся от мобилизации сначала доставляли в сборный пункт в Одессе, а затем помогали им беспрепятственно пересечь границу.

Во Львовской области, по информации службы, были разоблачены еще два человека, которые предлагали военнообязанным незаконно выехать в страны Европейского союза, минуя официальные контрольно-пропускные пункты.

В Черниговской области задержаны два директора гимназий, являющиеся депутатами местного совета, которые организовали схему фиктивного трудоустройства для уклоняющихся от призыва.

Ранее на Украине решили ужесточить ответственность за незаконный выезд за границу.

