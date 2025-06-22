В Турции заметили акулу рядом с пляжем

В турецкой Аланье заметили акулу возле пляжа Махмутлар. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Российская туристка заметила акульи плавники с пляжа и сразу же сняла происходящее на камеру и показала видео спасателю, после чего об опасности предупредили других отдыхающих. Отмечается, что после разговора с начальством смотритель пляжа резко изменил свое мнение и заявил, что ошибся, и замеченное животное неопасно.

До этого ихтиолог Кузищин пояснил, что акулы приплыли к берегам Турции из-за изменения климата.

Как рассказал ученый, в Восточном Средиземноморье обитают порядка двух десятков видов акул, большая часть из которых опасности не представляет. Среди них он назвал колючих и кошачьих акул – это небольшие морские обитатели, которые предпочитают питаться мелкой рыбой и держатся в придонном слое воды. А вот опасные хищники к берегам Турции приплыли в результате глобального потепления – это тропические акулы-рейдеры, в том числе тупорылая, длинноперая и лиманная акулы.

Ранее в Израиле акула утащила отдыхающего впервые за 80 лет.