Топ-менеджер из Москвы соблазнял 11-летнюю дочь и отправился в колонию

Топ-менеджер из Москвы надругался над 11-летней дочерью и получил 13 лет колонии
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве местный житель получил уголовный срок за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой стала его собственная дочь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Мужчину осудили по статье «Иные насильственные действия сексуального характера» УК РФ за преступление против дочери, которое он совершил в 2023 году.

Как уточняет mk.ru, суд отправил в колонию топ-менеджера крупной российской компании. Как удалось выяснить изданию, потерпевшая родилась вне брака и редко виделась с отцом, хотя тот помогал материально. В 2023 году мать 11-летней девочки рассказала второму родителю, что нашла в телефоне дочери откровенную переписку и ссылки на порносайты, и попросила поговорить с ребенком о подобном контенте.

В один из дней, когда девочка гостила у отца, тот вместо проведения беседы приставал к ней. Школьница рассказала о случившемся матери, но она сначала не поверила дочери, решив, что та ревнует отца к другим детям. Однако через некоторое время она решила расспросить дочь о случившемся, и пошла в полицию. Мужчина пытался доказать, что девочка выдумала историю, а мать поддержала ее из-за уменьшения размера алиментов, но суд пришел к выводу, что ребенок не обманывает. Ему назначили наказание в виде 13 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Брянской области 68-летний мужчина изнасиловал дочь знакомой и получил срок.

