Пенсионер из Брянской области надругался над 10-летней девочкой

В Брянской области 68-летний мужчина изнасиловал дочь знакомой и получил срок

Пенсионер надругался над дочерью знакомой и получил срок,сообщает СУ СКР по Брянской области.

Житель Климовского района совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней в июне 2024 года. В тот день в доме 68-летнего мужчины оказалась 10-летняя дочь его знакомой.

Пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения и воспользовался беспомощным состоянием девочки. Против него возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Суд приговорил насильника к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее 82-летний дедушка изнасиловал 13-летнюю внучку в ее день рождения.