На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер из Брянской области надругался над 10-летней девочкой

В Брянской области 68-летний мужчина изнасиловал дочь знакомой и получил срок
close
Depositphotos

Пенсионер надругался над дочерью знакомой и получил срок,сообщает СУ СКР по Брянской области.

Житель Климовского района совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней в июне 2024 года. В тот день в доме 68-летнего мужчины оказалась 10-летняя дочь его знакомой.

Пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения и воспользовался беспомощным состоянием девочки. Против него возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Суд приговорил насильника к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее 82-летний дедушка изнасиловал 13-летнюю внучку в ее день рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами