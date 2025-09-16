На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске задержали подозреваемую в подрыве железной дороги

ФСБ РФ: жительницу Новосибирска задержали по подозрению в подрыве Транссиба
Жительницу Новосибирска задержали по подозрению в совершении диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских специальных служб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении говорится, что под стражей оказалась россиянка 1974 года рождения. Против нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ, в настоящее время женщина находится в СИЗО.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — подчеркнули в ведомстве.

Там рассказали, что в августе текущего года жительница Новосибирска воспользовалась подготовленными украинскими спецслужбами инструкциями и изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство. Далее она заложила бомбу на железнодорожных путях, после чего привела ее в действие. По данным ФСБ, женщина снимала свои действия на телефон. Впоследствии россиянка отправила получившуюся запись куратору, надеясь получить денежное вознаграждение.

Как рассказали в ведомстве, сейчас сотрудники проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Также специалисты документируют наличие в действиях женщины признаков государственной измены и незаконного изготовления взрывных устройств.

Ранее в Архангельской области арестовали подростков, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге.

