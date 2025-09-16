Врач объяснила, сколько нужно съесть шоколада, чтобы он принес пользу

В преддверии Международного дня шоколада, который отмечается 13 сентября, врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова рассказала «Газете.Ru», почему людям нравится шоколад, в чем его польза и какое количество в день можно есть без вреда для здоровья.

«Многие любят шоколад за его уникальный вкус, аромат и нежную текстуру. С точки зрения физиологии таким привлекательным его делает высокое содержание сахара и жиров в составе. Они активируют «систему вознаграждения» в головном мозге, ответственную за получение приятных эмоций и создание положительных ассоциаций с пищей. Кроме того, в состав этой системы входят и так называемые гормоны счастья, например, серотонин, дофамин и эндорфины, которые способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса», — говорит врач.

Некоторые исследователи утверждают, что сахар и жир сильнее стимулируют «систему награждения» в сочетании друг с другом, чем по отдельности, поэтому можно сказать, что шоколад — продукт, который ассоциируется с удовольствием.

Однако чрезмерное употребление этого десерта может повлиять на изменение пищевых привычек, повышая риск переедания и набора веса. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать ежедневное потребление добавленного сахара до 25 г для взрослого человека, поэтому рекомендуется есть любые сладости в ограниченном количестве. Для взрослого человека безопасно для здоровья съедать не более 180 г темного шоколада в неделю или 25 г в день.

Из-за высокой калорийности чрезмерное употребление шоколада может способствовать увеличению веса, что повышает риски развития гипертонической болезни, сахарного диабета и других заболеваний, связанных с ожирением. При этом существуют исследования, согласно которым употребление 25 г темного шоколада в день может положительно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы, помочь в снижении уровня холестерина в крови. Однако это не означает, что темный шоколад способен заменить какие-либо лекарственные средства.

Для получения пользы рекомендуется отдавать предпочтение вариантам с содержанием какао от 70% и без добавок, например, жирных кремов, карамели, нуги, так как подобные ингредиенты повышают калорийность продукта. Также, как и добавленные орехи, например, арахис, миндаль, фисташки. Рекомендуется избегать употребления молочного и белого шоколада, поскольку они содержат большое количество сахара и жиров и меньше какао-бобов по сравнению с темным.

«Отказаться от потребления шоколада следует людям, имеющим аллергическую реакцию на компоненты шоколада, например, на какао. Также важно ограничить присутствие этого десерта в рационе людям с подагрой. Это связано со способностью шоколада увеличивать уровень пуринов — веществ, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме, что может спровоцировать ухудшение течения заболевания. При обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, панкреатита, язвенной болезни желудка, также следует снизить его потребление или исключить из рациона. При наличии каких-либо заболеваний и сомнений о возможности употребления шоколада следует проконсультироваться с врачом-терапевтом очно или онлайн в рамках телемедицинской консультации», — заключает врач.

