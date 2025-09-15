Агрессивная собака сбежала с участка томича и вцепилась в трехлетнего мальчика

В Томской области собака искусала трехлетнего мальчика на велосипеде

Ребенок пострадал во время прогулки на велосипеде с отцом. Об этом сообщает «Регион-70 Томск».

Инцидент произошел в поселке Ключи. На опубликованных кадрах заметно, как крупная собака выбегает с территории частного дома и нападает на трехлетнего мальчика, повалив его на землю. При этом рядом находился, предположительно, хозяин животного, который загнал его во двор и закрыл дверь.

«Мальчик получил укушенную рану грудной клетки и был доставлен в БСМП №2», – сообщается в публикации.

Как рассказал отец пострадавшего, ранее эта собака уже нападала на людей. Местные жители переживают за безопасность гуляющих по поселку детей.

В полиции обратили внимание на произошедшее. Сотрудники МВД провели проверку, в рамках которой изучили записи с камер на месте и опросили очевидцев и установили хозяина собаки.

После всех необходимых мероприятий материалы направили в департамент ветеринарии региона.

Ранее россиянка выбросила семимесячного котенка из окна после расставания с возлюбленным.