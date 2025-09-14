Россиянка выбросила семимесячного котенка из окна после расставания с возлюбленным

В Подмосковье женщина сбросила кота с четвертого этажа и попала на видео

Москвичка избавилась от собственного кота после расставания со своим любовником. Об этом пишет Mash.

Инцидент произошел в ЖК «Лайково» под Одинцово. Камеры зафиксировали, как женщина выбросила кота с четвертого этажа жилого дома.

В результате падения семимесячный скоттиш-фолд по кличке Тайсон получил переломы, черепно-мозговую травму и контузи/ внутренних органов. Очевидцы заметили раненого кота и отвезли его в ветеринарную клинику.

В жестоком обращении заподозрили 50-летнюю Наталью, которая жила в квартире у своего возлюбленного. Их отношения вскоре распались, и женщина ушла, забрав свои вещи, но перед уходом выбросила Тайсона из окна.

Владелец жилья заявил, что кот выпал из окна без вмешательства его бывшей партнерши, что, однако, не подтверждается показаниями свидетелей. Сейчас жильцы дома ищут для Тайсона новых хозяев. Полиция уже проводит проверку.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательство», — сообщили в пресс-службе УМВД по Московской области.

