На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка выбросила семимесячного котенка из окна после расставания с возлюбленным

В Подмосковье женщина сбросила кота с четвертого этажа и попала на видео
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

Москвичка избавилась от собственного кота после расставания со своим любовником. Об этом пишет Mash.

Инцидент произошел в ЖК «Лайково» под Одинцово. Камеры зафиксировали, как женщина выбросила кота с четвертого этажа жилого дома.

В результате падения семимесячный скоттиш-фолд по кличке Тайсон получил переломы, черепно-мозговую травму и контузи/ внутренних органов. Очевидцы заметили раненого кота и отвезли его в ветеринарную клинику.

В жестоком обращении заподозрили 50-летнюю Наталью, которая жила в квартире у своего возлюбленного. Их отношения вскоре распались, и женщина ушла, забрав свои вещи, но перед уходом выбросила Тайсона из окна.

Владелец жилья заявил, что кот выпал из окна без вмешательства его бывшей партнерши, что, однако, не подтверждается показаниями свидетелей. Сейчас жильцы дома ищут для Тайсона новых хозяев. Полиция уже проводит проверку.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательство», — сообщили в пресс-службе УМВД по Московской области.

Ранее житель Ангарска сбросил собаку с четвертого этажа и отделался обязательными работами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами