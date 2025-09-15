На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветераны СВО предложили усилить кадровые центры своими специалистами

Людей с боевым опытом предложили включить в штат центров «Работа России»
Telegram-канал Ассоциация ветеранов СВО

Людей с боевым опытом предложили включить в штат региональных кадровых центров «Работа России». Идеей поделился исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев на пленарном заседании Дня службы занятости в рамках X Всероссийской недели охраны труда.

По его мнению, это повысит эффективность трудоустройства участников специальной военной операции.

Афанасьев подчеркнул важность формата «равный — равному», когда ветеран помогает своему боевому товарищу адаптироваться к мирной жизни.

«Очень важен первичный контакт в формате «равный — равному». Когда ветеран профессионально помогает своему боевому товарищу не просто найти работу, а, по сути, найти себя в мирной жизни, — это может быть очень востребованный и эффективный формат», — сказал он.

На заседании Афанасьев поблагодарил кадровые центры «Работа России» Минтруда РФ за начавшееся взаимодействие и привел примеры успешного трудоустройства участников СВО.

Так, по его словам, в Ставропольском крае ветерану, воспитывающему пятерых детей, помогли открыть автомастерскую через соцконтракт. Сейчас он занимается ремонтом автомобилей и создает новые рабочие места. В Калужской области участник спецоперации запустил бизнес по разведению сельскохозяйственной птицы. В Челябинской области удалось трудоустроить ветеранов с инвалидностью.

«Хотелось бы, чтобы во всех субъектах страны Кадровые центры выстроили рабочий контакт с региональными Ассоциациями ветеранов СВО и совместно вырабатывали по-настоящему эффективные решения. Это важно, в том числе для того, чтобы не было «пропавших без вести» соискателей: если человек не выходит на связь по формальному контакту в анкете, можно обратиться в Ассоциацию — будем работать вместе», — отметил он.

