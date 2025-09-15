На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве в подростка выстрелили из сигнального пистолета

В Москве подросток пострадал от выстрела из сигнального пистолета
Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве прокуратура выясняет обстоятельства конфликта между юношей 2007 года рождения и его оппонентом, который выстрелил в него из пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Инцидент произошел на детской площадке у дома по улице Вилиса Лациса. Судя по кадру с уличной камеры видеонаблюдения, агрессор выстрелил в потерпевшего из сигнального пистолета с расстояния трех-четырех метров. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали. Очевидцами инцидента стали как минимум восемь человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

«Расследование уголовного дела и привлечение фигуранта к ответственности на контроле в прокуратуре», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пострадавшая от сигнального пистолета девочка может оглохнуть навсегда.

