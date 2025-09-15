В Сургуте у беременной девушки произошло спонтанное кровоизлияние в мозг

В Сургуте медики спасли беременную со спонтанным кровоизлиянием в мозг

Врачи Сургута прооперировали беременную женщину с редким диагнозом. Об этом сообщает глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.

22-летняя пациентка обратилась в больницу, почувствовав сильную головную боль. Помимо этого, у нее наблюдалась светобоязнь, тошнота и другие тяжелые симптомы.

Чтобы принять решение о дальнейшем лечении, специалисты советовались с медиками из разных больниц региона. В результате девушку стали оперировать, но во время манипуляции у нее обнаружили спонтанное нетравматическое субдуральное кровоизлияние.

При таком диагнозе между оболочками мозга появляется кровотечение, даже если каких-либо травм у человека нет.

«Кровь может сдавливать ткани мозга, вызывая сильные головные боли и другие опасные симптомы», – сообщается в публикации.

В результате медикам удалось стабилизировать состояние россиянки и сохранить беременность. После всех необходимых манипуляций ее состояние улучшилось, вскоре ее выпишут и лечиться она будет амбулаторно.

