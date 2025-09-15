На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Троицкой линии московского метро увеличилось количество современных вагонов

В Москве к 2030 году парк вагонов метро планируется увеличить на 17%
Пресс-служба Московского метрополитена

После открытия четырех новых станций на Троицкой линии московского метро количество вагонов серии «Москва-2024» на Троицкой линии увеличилось на 44% — до 184. Об этом сообщил заместитель мэра cтолицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отмечается, что составы «Москва-2024» спроектированы с учетом комфорта пассажиров: в них улучшена аэродинамика, современный интерьер, расширены сиденья, двери и предусмотрены удобные межвагонные переходы.

Также поезда Троицкой линии обслуживаются в новом депо «Столбово» — первом электродепо в ТиНАО. Оно оборудовано новейшими системами обслуживания, в том числе камерами мойки и современным станком для обточки колесных пар.

Кроме того, продолжается обновление составов и на других ветках.

«В ближайшие два года в метро Москвы поступят более 700 вагонов серии «Москва-2026». Они выйдут на Троицкую и Замоскворецкую, а в будущем могут поступить и на другие линии», — сообщил Ликсутов.

Также к 2030 году парк вагонов метро планируется увеличить на 17%.

Уточняется, что за последние 15 лет доля нового подвижного состава в метро Москвы выросла с 13% до 78%. В целом, столичный метрополитен занимает лидирующую позицию в мире по обновлению подвижного состава.

