«Запугивание и угрозы»: эксперты назвали способы распознавания мошенников

ОСН: мошенники запугивают, но не могут ответить на уточняющие вопросы

Телефонные мошенники все время совершенствуют свои методы обмана, опираясь на различные психологические приемы, которые помогают им сбить жертву с толку. Однако есть важные общие черты, по которым можно выявить злоумышленника, в частности – постоянная спешка, давление и попытка запугать собеседника, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Мошенники имеют характерную манеру общения – так, они создают ощущение катастрофической нехватки времени и спешки, чтобы не дать жертве возможности обдумать происходящее. Они забрасывают ее фразами: «через пять минут деньги спишутся, будет поздно», «счет заблокируют с минуты на минуту», «у нас нет времени» и прочие. Это вызывает панику, заставляя действовать необдуманно. Если звонящий требует немедленных действий и торопит – это первый признак мошенничества.

Второй признак – это запрос на конфиденциальные данные, включая коды подтверждения, пин-коды, паспортные данные, номера карт. На такой шаг не идут сотрудники банков, ведомств и так далее, поэтому такие просьбы – верный признак разговора с преступником.

Третий признак – это запугивание, угрозы, давление. Мошенники при этом упоминают прокуратуру, полицию, уголовное дело за финансирование терроризма, пугают печальной судьбой близких, выдумывая мнимые проблемы – например, заверяя, что сын собеседника сбил кого-то на машине и так далее.

Четвертым верным признаком мошенничества является неспособность ответить на конкретные уточняющие вопросы, которые могут показать компетентность человека. Например, можно спросить точное название тарифного плана, дату последнего платежа по кредиту, остаток на сберегательном счете и задать другие подобные вопросы. Настоящий представитель банка, телефонной компании сможет на них ответить без задержек, преступник – либо будет ссылаться на сбои в работе системы, либо станет грубить и торопить.

Кроме того, часто аферисты применяют тактику перегрузки сознания, создавая условия многозадачности. Например, они требуют назвать код из сообщения, одновременно открыть ссылку, тут же ответить на какой-то вопрос, найти паспортные данные и так далее. Все это может усыпить бдительность, поэтому при подобных требованиях важно сразу класть трубку.

С подозрение эксперты советуют обращаться ко всем звонкам от лица банков, правоохранительных органов, организаторов лотереи, сообщающих о выигрыше и прочих лиц, выдающих себя за авторитетных специалистов. Необходимо прерывать разговор и для уточнения информации самостоятельно перезванивать по официальному номеру банка или звонить в полицию.

Ранее в МВД рассказали о схемах мошенничества через поддельные платежные платформы.