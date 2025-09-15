Персонал и постояльцы приюта для животных отравились дымом сжигаемого ФБР метамфетамина

Во время планового сжигания наркотиков в крематории города Биллингс (Монтана, США) 14 сотрудников приюта для животных «Йеллоустоунская долина» были госпитализированы из-за воздействия дыма. Об этом сообщает телевизионная станция KTVQ.

Инцидент произошел около полудня 10 сентября. Как сообщает источник, во время сжигания арестованного метамфетамина сотрудники «Йеллоустоунской долины» находились в приюте, который располагается в одном здании с крематорием. Через несколько минут после того, как сотрудники ФБР начали жечь метамфетамин в мусоросжигательной печи здания, в приют начал проникать густой дым. Инцидент потребовал экстренной эвакуации как животных, так и персонала, уточняет телевизионная станция.

«У некоторых из нас, тех, кто пытался вытащить котят, включая меня, начались симптомы: головные боли, легкое головокружение, предобморочное состояние», – рассказала координатор по отлову Лизетт Уорти.

Она подсчитала, что в тот момент в приюте находилось от 50 до 70 животных. «Мы пытались вытащить всех из этого дыма, но из помещения валил дым», — уточнила Уорти. Впоследствии все сотрудники приюта были госпитализированы, сообщает американское издание.

Здание городского мусоросжигательного завода принадлежит городу Биллингс, сообщает телевизионная станция. Приют в настоящее время арендует там помещение. По словам помощника городского администратора Кевина Иффланда, мусоросжигательный завод обычно используется для кремации останков животных; однако каждую среду правоохранительные органы используют его для утилизации конфискованных наркотиков.

