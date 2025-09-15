На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина выкинул жену из дома, когда увидел, что та родила ему третью девочку подряд

Shutterstock

В Индии мужчина избавился от супруги, которая родила третью девочку подряд. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде Вадодары, штат Гуджарат. По информации СМИ, прохожие обнаружили женщину около 30 лет вместе с младенцем на железнодорожных путях. Ей вызвали спасателей, которые доставили ее в приют для бездомных. Из разговора с ней социальные работники выяснили, что около месяца назад она родила ребенка, младенец стал третьей девочкой в семье. По словам собеседницы, это ужасно разозлило ее мужа. Она отметила, что тот на эмоциях даже пытался расправиться с дочерью. Через некоторое время мужчина отвез жену с ребенком к железнодорожной станции и оставил там.

Женщина отказалась от попыток разыскать мужа и двух дочерей, так как не хотела возвращаться к нему. Устройством потерпевшей и ее ребенка занимаются соцработники.

Ранее в Индии сталкер поджег женщину, отказавшую ему в общении.

