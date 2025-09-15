Передвижение убийцы Кирка на кампус за пару часов до стрельбы попало на видео

Independent обнародовало видео с убийцей Кирка за пару часов до трагедии

Подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон следовал на кампус Университета долины Юта за пару часов до стрельбы. Кадры обнародовало издание Independent.

На обнародованном видео можно заметить, что мужчина в красной футболке, зеленых шортах и кепке движется мимо частного дома по пути к кампусу университета. Момент передвижения предполагаемого убийцы зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ролике можно заметить, что он несет на спине рюкзак, движется в расслабленном темпе и ведет себя спокойно.

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса.

На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Ранее была названа наиболее вероятная причина расправы над Кирком.