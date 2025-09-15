На Алтае школьник разбил бутылку и ударил «розочкой» по лицу девочку

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Барнауле школьник изуродовал стеклянной бутылкой лицо девочке
Telegram-канал «Barnaul 22»

В Барнауле десятилетний школьник напал на старшую девочку с разбитой стеклянной бутылкой. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22 со ссылкой на мать пострадавшей девочки.

Инцидент произошел 11 сентября у дома №41 по Балтийской улице. По словам собеседницы канала, сначала три мальчика толкали и обзывали ее 12-летнюю дочь на детской площадке. После один из них разбил бутылку и погнался за школьницей. Догнав ее, агрессор напал на нее с «розочкой» и порезал ей лицо.

«Чудом задет был только подбородок, который зашивали», — рассказала женщина, добавив, что мать мальчика вину своего сына отрицает.

В пресс-службе краевого МВД заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

«Все участники инцидента установлены, опрошены. Все обстоятельства устанавливаются. На учете в органах внутренних дел несовершеннолетние не состоят», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве покупатель разбил бутылку о голову другого посетителя супермаркета.

