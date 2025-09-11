На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разбил бутылку о голову: дебош у касс в московском супермаркете попал на видео

В Москве покупатель разбил бутылку о голову другого посетителя супермаркета
true
true
true

В Москве конфликт в супермаркете перерос в драку и попал на видео. Зачинщика потасовки задержали. Об этом сообщает «МВД МЕДИА» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в магазине на улице Корнейчука. Как рассказали в полиции, покупатель отказался платить за товар, что вызвало возмущение у сотрудника торговой точки. Находившийся рядом другой покупатель заступился за продавца. Это не понравилось нарушителю и он ударил «защитника» по голове стеклянной бутылкой с такой силой, что она лопнула.

Прибывшие на место ЧП полицейские задержали хулигана. Им оказался 21-летний уроженец Кемеровской области.

«Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Согласно заключению медиков, его здоровью был причинен тяжкий вред», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Фигурант арестован.

Ранее в Тюмени подростки разбили о голову водителя маршрутки бутылку после конфликта.

